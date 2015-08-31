رد عبدالله الرويشد على أسماء لمنور حينما وصفته بالتلميذ المشاغب

التقت "سيدتي" مع الفنان عبد الرويشد، في إحدى المناسبات وباركت له حصوله، مؤخراً، على لقب الدكتوراه، وسألته: أيهما تفضل أن يناديك به الجمهور لقب الدكتور أو النجم؟

فأجاب الله يبارك فيكم، لا، أفضل عبد الله الرويشد، الحمد لله وبفضل الله استطعت عمل اسم مشوار فني حافل، والشكر لله تم تكريمي في هذا الوقت.. وسعيد بأنني تكرمت في بلدي الثاني جمهورية مصر العربية وكذلك أشكر كل من هنأني في هذه المناسبة.

أسماء لمنور وصفتك بالتلميذ المشاغب ماذا فعلت لها؟

ضاحكاً: ولا شيء كنا في البرنامج نمزح، ولم يكن هناك أي مشاغبات، بل مجرد دعابات.

سجلت تسعة أغانٍ هل هناك خطة في تصوير كليب منها؟

نعم فقد تم تسجيل الألبوم كله جلسات، وبالفعل صورت منها أغنيتين واحدة في الهند والأخرى في تركيا، وإن شاء سيطرح في عيد الأضحى المبارك.