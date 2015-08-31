أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رد عبدالله الرويشد على أسماء لمنور حينما وصفته بالتلميذ المشاغب

Google+ Print
رد عبدالله الرويشد على أسماء لمنور حينما وصفته بالتلميذ المشاغب رد عبدالله الرويشد على أسماء لمنور حينما وصفته بالتلميذ المشاغب

الإثنين 31-08-2015 19:47

التقت "سيدتي" مع الفنان عبد الرويشد، في إحدى المناسبات وباركت له حصوله، مؤخراً، على لقب الدكتوراه، وسألته: أيهما تفضل أن يناديك به الجمهور لقب الدكتور أو النجم؟
فأجاب الله يبارك فيكم، لا، أفضل عبد الله الرويشد، الحمد لله وبفضل الله استطعت عمل اسم مشوار فني حافل، والشكر لله تم تكريمي في هذا الوقت.. وسعيد بأنني تكرمت في بلدي الثاني جمهورية العربية وكذلك أشكر كل من هنأني في هذه المناسبة.
أسماء لمنور وصفتك بالتلميذ المشاغب ماذا فعلت لها؟
ضاحكاً: ولا شيء كنا في البرنامج نمزح، ولم يكن هناك أي مشاغبات، بل مجرد دعابات.
سجلت تسعة أغانٍ هل هناك خطة في تصوير كليب منها؟
نعم فقد تم تسجيل الألبوم كله جلسات، وبالفعل صورت منها أغنيتين واحدة في الهند والأخرى في تركيا، وإن شاء سيطرح في عيد الأضحى المبارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري