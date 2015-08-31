ما حقيقة إلقاء القبض على طليق غادة عبد الرازق؟

يتردد حالياً أن الإعلامي محمد فوده طليق الفنانة غادة عبد الرازق يخضع للتحقيق في النيابة بتهمة منحه رشوة مالية لأحد الموظفين في الدولة لإجراء بعض التسهيلات للاستيلاء على بعض أراضي الدولة.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن القضية تم حظر النشر فيها لوجود أسماء مسؤولين كبار في الدولة متورطين فيها.

وفي حال صحة هذه الأنباء سيواجه فوده مصيراً مجهولاً بخصوص ترشحه في البرلمان المصري وقد يتم إجباره على الانسحاب.

وكانت غادة عبد الرازق قد انفصلت منذ فترة من محمد فوده من دون الإعلان عن سبب.