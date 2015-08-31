الجاسر يشكر المهنئين على تكريمه من "الفيدرالية العالمية" ومنحه شهادة الدكتوراه

أعرب الفنان عمر الجاسر مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة، عن بالغ شكره وتقديره لجميع الذين هنأوه على تكريمه من قبل "الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة"، واختياره ضمن "أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في العالم والمجتمع العربي"، ومنحه شهادة الدكتوراة الفخرية.

وفي اتصال هاتفي لـ "سيدتي نت" قال الجاسر " هذا التكريم يعدّ إنجازاً يُحسب للثقافة والمثقفين في السعودية، وبدوري أهدي هذا التكريم بكل فخر لوطني الحبيب وقيادته الرشيدة".

وأضاف: "لا شك أنني عاجز عن وصف إحساسي وسعادتي واعتزازي بحصولي على شهادة الدكتوراه الفخرية من قبل المنظمة الفيدرالية للأمم المتحدة. وما اختياري من أكثر الشخصيات الثقافية تأثيراً في العالم العربي، إلاّ نتيجة الجهد والمثابرة. وبهذه المناسبة أشكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ورئيس مجلس إدارة جمعيات الثقافة والفنون الأديب سلطان البازعي، على دعمهما الدائم لفروع الجمعية بالمملكة، ومحافظة جدة على وجه الخصوص. وباسمي واسم كافة العاملين معي في "فنون جدة" أقول لجميع الفنانين والمثقفين أن صدورنا أوسع من أبواب الجمعية، وأن كل من له موهبة في بلادنا العزيزة "أهلاً به والله يحييه".

كما أشار في حديثه إلى "أن الجمعية استطاعت خلال الأيام الماضية تقديم العديد من النشاطات الثقافية والفنية المتنوّعة، والتي استقطبت أعداداً كبيرة من الجماهير، وأصبحت نشاطات جمعية الثقافة والفنون بجدة تقام بشكل يومي، وبحضور جماهيري كثيف من المثقفين والفنانين والإعلاميين والمهتمين. ونحن نؤكّد مرّة أخرى أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع، ولكل صاحب المواهب في كل المجالات الثقافية والفنية، كما نرحّب بأي آراء أو أفكار من شأنها أن تقدّم إضافات جديدة ومميزة للعمل الثقافي والفني والإبداعي بشكل عام".

كما قدّم الجاسر تهنئته إلى مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة الفنون الأستاذ سلطان الفقير بمناسبة صدور قرار تعيينه في هذا المنصب، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وكانت "الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة" كرّمت الفنان عمر الجاسر في حفل كبير أقيم في القاهرة قبل أيام، وتمّ خلاله أيضاً تكريم عدد من الشخصيات السعودية والعربية، وأعلنت "الفيدارلية" أن اختيار الفنان السعودي عمر الجاسر لهذا التكريم جاء تقديراً لجهوده الملموسة في خدمة الحركة الثقافية والفنية في السعودية بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام.

والجدير بالذكر أن الفنان عمر الجاسر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، يعتبر من الفنانين الروّاد في السعودية والعالم العربي، وله العديد من الإسهامات البارزة التي قدّمها خلال مشواره الفني الممتد منذ ما يقارب الثلاثين عاماً. وهو صاحب أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة باسم "فرقة عمر الجاسر المسرحية"، ومعروف بلقب "عرّاب المسرح السعودي"، وقد تمّ تعيينه قبل أشهر مديراً لجمعية الثقافة والفنون بجدة، وتشهد الجمعية منذ توليه إدارتها نشاطاً كبيراً في كافة مجالاتها الفنية والثقافية والاجتماعية، وتمّ تقديم أكثر من 170 نشاطاً خلال هذه الفترة القصيرة، وأصبحت الجمعية تعيش في حركة دؤوبة يومياً، وتستقبل كل يوم وفوداً من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.

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