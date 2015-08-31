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بالصور: بيباشا باسو وسوزان خان وماليكا أرورا معاً

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الإثنين 31-08-2015 22:35

نشرت نجمة بوليوود بيباشا باسو صوراً في حسابها الخاصّ على إنستقرام تجمعها بسوزان خان، طليقة النجم هيريثيك روشان، وماليكا أرورا خان.

الصور تظهر النجمات الثلاث سعيدات، وهنّ يقضين أوقاتاً مرحة وممتعة، والضحكات تملأ وجوههنّ. والمعروف عن سوزان خان أنها من نجمات المجتمع الهندي الشهيرات اللواتي يقللن من ظهورهن في الإعلام، خاصّة بعد طلاقها من روشان.

لكن الصداقة المتينة التي تربط باسو بخان جعلت من جلسة التصوير هذه تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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