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سعد المجرد ضمن قائمة 20 عربياً الأكثر تتبعاً على "انستغرام"

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سعد المجرد ضمن قائمة 20 عربياً الأكثر تتبعاً على "انستغرام" سعد المجرد ضمن قائمة 20 عربياً الأكثر تتبعاً على "انستغرام"

الإثنين 31-08-2015 23:29

نشر موقع "قناة أم بي سي" قائمة لأكثر 20 شخصية تتبعاً على موقع "انستغرام"، وكان الفنان سعد المجرد من ضمن هذه الأسماء، إذ يعد فناناً نشيطاً على "انستغرام" وله عدد كبير من المتتبعين، قدّرتهم القناة بالملايين.
وجاء المجرد في المرتبة 14 ضمن العشرين شخصية، ووصفته القناة بصاحب الأغنية الأكثر مشاهدة على موقع "اليوتوب".

وتصدرت قائمة "إم بي سي" للعرب الأكثر تتبعاً على "انستغرام" الممثلة والمخرجة الكويتية هيا عبد السلام، وتبعتها الفنانة أحلام الشامي، ثم نانسي عجرم، والممثلة البحرينية شيلا سبت، ثم دارين البياض، وهي سعودية اشتهرت بمقاطعها الكوميدية على "انستغرام".

ولم تقتصر القائمة على أسماء الممثلين والفنانين، بل ضمت أيضاً الملكة رانيا، حرم ملك الأردن عبد الله الثاني، وسامي الجابر اللاعب الدولي السابق، والإعلامية علا الفارس.

 

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