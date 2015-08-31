حفيد الشابي يستلم جائزة "الجوهرة الزرقاء" في السعيدية

فاز المخرج التونسي نوفل صاحب الطابع بجائزة الجوهرة الزرقاء للفيلم الطويل "زيارة" في "مهرجان السعيدية" في دورته الأولى تحت شعار: "سينما بلاحدود"، حيث غاب المخرج واختار المنظمون أن يستلمها تونسي مقيم بالمنطقة، فكانت أجمل الصدف أن يستلمها حازم الشابي حفيد الشاعر المعروف أبو القاسم الشابي في لحظة جميلة بساحة القدس المفتوحة على شاطئ السعيدية.

وعرف الاختتام فقرة تكريمية للمخرج المغربي المقيم بسويسرا هشام عين الحياة والممثلة المغربية مجيدة بنكيران، وعادت باقي الجوائز لكل من المخرج الجزائري موسى حداد كأحسن سناريو "حراكة بلوز"، وأحسن إخراج في فئة الفيلم الطويل "ريف 58 59" للمخرج المغربي طارق الأدريسي، وأفضل دور نسائي للممثلة الجزائرية نورا شريقي عن دورها في فيلم "الوشاح الأحمر" للمخرج محمد اليونسي، أما أفضل دور عن فئة الرجال فكان من نصيب جمال الدين الدخيسي عن دور الهواري في "الوشاح الأحمر".

أما فئة الأفلام القصيرة، فكانت الجائزة الكبرى "جائزة البرتقال" لفيلم "انضباط" السويسىري لمخرجه "يمان كوكلو"، كما فازت بأفضل دور نسائي "كاميل فريغوريو" عن دورها في الفيلم السويسري "انضباط"، وأفضل دور رجالي "ايوسكا زينفلو" عن دوره في الفيلم الألماني "يوم بلاعودة"، بينما عاد أفضل سيناريو للمخرجة الشابة أسماء المدير عن فيلمها القصير "دوار السوليما".

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