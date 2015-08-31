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الرئيس اليمنى: سندعم المنطقة العسكرية الثالثة بجميع الأسلحة لتحرير صنعاء

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الرئيس اليمنى: سندعم المنطقة العسكرية الثالثة بجميع الأسلحة لتحرير صنعاء الرئيس اليمنى: سندعم المنطقة العسكرية الثالثة بجميع الأسلحة لتحرير صنعاء
حث الرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، ومقر قيادتها المركزية محافظة مأرب شرق اليمن، اللواء الركن عبد الرب الشدادي على بذل المزيد من الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية ووضع الخطط العسكرية لردع المليشيا الانقلابية وإلحاق الهزيمة بها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس هادي تعهد خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع اللواء الشدادي بدعم المنطقة العسكرية الثالثة بجميع الأسلحة والذخائر استعدادًا لمعركة الفصل التي سيتم الإعلان عن ساعة الصفر لها في الوقت المناسب.

وتم خلال الاتصال استعراض سير الترتيبات والاستعدادات العسكرية لتطهير بعض مناطق المحافظة من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تمهيداً لتحرير العاصمة صنعاء.

من جهته ، أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة أن كل الترتيبات تسير على قدم وساق وأن معسكرات المنطقة الثالثة بمأرب على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر العسكرية متى ما صدرت لمواجهة الانقلابيين.

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