أسبوع تمهيد ورفع اشغالات الطرق بمجلس قروي “بني حميل” بسوهاج

بدأ العاملون بمجلس قروى بنى حميل بالتنسيق مع عدد من شباب القرى والقيادات الطبيعية التابعة لمجلس قروى بنى حميل فى تمهيد الطرق الرئيسية التى تربط بين القرى ببعضها وكذلك تمهيد الطرق الجانبية داخل القرى، تحت شعار” ساهم معنا ” في تمهيد طرق قريتك.

وذلك عن طريق ازالة المطبات العشوائية والاشغالات وردم الحفر وإعادة الشئ إلى أصلة بعد الانتهاء من حفر مشروع الصرف الصحي .

ومن جانبة قال صلاح المازنى رئيس مجلس قروى بنى حميل ان هناك اسابيع اخرى للنظافة وصيانة اعمدة الانارة والتعامل مع اعطال المياة والكهرباء بالتنسيق مع شركتى مياة الشرب والكهرباء وبمشاركة شباب القرى واشار المازنى ان تلك الخطوات تاتى ضمن دعوة الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج والتى كانت تحت عنوان (سوهاج نظيفة )