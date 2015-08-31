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حزب الله يعلن تأييده لمبادرة برى للحوار

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حزب الله يعلن تأييده لمبادرة برى للحوار حزب الله يعلن تأييده لمبادرة برى للحوار
أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الاثنين تأييده الكامل لمبادرة الحوار التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأحد في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر.

وكان بري قال أمس في كلمة له في الذكرى الـ 37 لتغييب الإمام موسى الصدر مع رفيقيه الصحفي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب إنه سيدعو في العشر الأول من شهر أيلول (سبتمبر)، يعني حدا أقصى من الآن، وحتى العاشر من أيلول، إلى حوار يقتصر هذه المرة، بالإضافة إلى رئيس ، على قادة الكتل النيابية، لا يختلف كثيرا عن حوار في الشكل عن 2006، ولكنه يختلف في المضمون.

وأضاف بري أن جدول الحوار سيكون حصرا "البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، وموضوع دعم الجيش اللبناني".

وأعلن حزب الله في بيانه مساء اليوم "تأييده الكامل للمبادرة الحوارية التي أطلقها دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في خطابه بالأمس في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر".

ورأى حزب الله في المبادرة "فرصة جدية لإيجاد منفذ يؤدي إلى حلحلة الكثير من القضايا العالقة في البلاد، وصولا إلى إيجاد حل دائم ومستقر للأزمة السياسية وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية تهدد المواطن اللبناني".

وتمنى أن "تقوم كل القوى السياسية المعنية بتلقف هذه الدعوة والاستجابة لها بنيات طيبة، والعمل على إنجاحها".
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مصر 365

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