أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

شركة "روس نفط" الروسية للغاز والبترول تدرب المصريين فى جامعاتها

Google+ Print
شركة "روس نفط" الروسية للغاز والبترول تدرب المصريين فى جامعاتها شركة "روس نفط" الروسية للغاز والبترول تدرب المصريين فى جامعاتها
أعلنت شركة "روس نفط" الروسية أنها قد اتفقت مع ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على التعاون في مجال تدريب المواطنين المصريين في الجامعات الشريكة للشركة الروسية.

وأوضحت خدمة الصحافة والإعلام التابعة لشركة "روس نفط" أن رئيس الشركة إيجور سيتشين، وقع مع ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل خلال زيارته لروسيا مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح عدداً من الوثائق ذات الصلة فى هذا المجال.

وأضافت الشركة انها ستقوم بالمساعدة في تدريب المصريين في جامعات الاتحاد الروسي وتوفير تكاليف التعويضات المرتبطة بدفع الرسوم الدراسية والسكن والدعم المالي للطلاب والتأمين الطبي، وسيتمكن المتخصصين في المستقبل الانضمام إلى فرق تنفيذ مشاريع النفط والغاز الروسية-المصرية المشتركة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام