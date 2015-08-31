شركة "روس نفط" الروسية للغاز والبترول تدرب المصريين فى جامعاتها

أعلنت شركة "روس نفط" الروسية أنها قد اتفقت مع ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على التعاون في مجال تدريب المواطنين المصريين في الجامعات الشريكة للشركة الروسية.

وأوضحت خدمة الصحافة والإعلام التابعة لشركة "روس نفط" أن رئيس الشركة إيجور سيتشين، وقع مع ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل خلال زيارته لروسيا مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عدداً من الوثائق ذات الصلة فى هذا المجال.

وأضافت الشركة انها ستقوم بالمساعدة في تدريب المصريين في جامعات الاتحاد الروسي وتوفير تكاليف التعويضات المرتبطة بدفع الرسوم الدراسية والسكن والدعم المالي للطلاب والتأمين الطبي، وسيتمكن المتخصصين في المستقبل الانضمام إلى فرق تنفيذ مشاريع النفط والغاز الروسية-المصرية المشتركة.

>