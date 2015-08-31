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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل كهربائي في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل كهربائي في مدينة الخارجة بالوادي الجديد ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل كهربائي في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

أرشيفية

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بضبط كهربائي وبحوزته معدات أدوات تصنيع أسلحة نارية وطلقات خرطوش في مدينة الخارجة وذلك خلال ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، عن قيام كهربائي بتحويل جزء من مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة.

تم استئذان النيابة العامة وتشكلت قوة أمنية مكبرة بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة و معاونى مباحث القسم وتمت مداهمة منزل الكهربائي بمنطقة البساتين في مدينة الخارجة، حيث تم ضبط كهربائي بمصلحة الطرق 55 سنة، ومقيم الخارجة، وبحوزته “5 ماسورة سلاح ناري – 2 هيكل خشبي لسلاح ناري و 219 طلقة خرطوش متنوعة الأقطار والأحجام و 57 ظرف فارغ لطلقات خرطوش تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 4303 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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