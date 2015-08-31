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وصول سفيرا بلجيكا وهولندا إلى الأقصر في زيارة تستغرق 3 أيام

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وصول سفيرا بلجيكا وهولندا إلى الأقصر في زيارة تستغرق 3 أيام وصول سفيرا بلجيكا وهولندا إلى الأقصر في زيارة تستغرق 3 أيام

أرشيفية

وصل إلى محافظة الأقصر مساء اليوم الاثنين جيرارد ستيجس وجيل هافارت سفيرا هولندا وبلجيكا بالقاهرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يتفقدان خلالهم عدة مؤسسات أهلية وتعليمية وطبية ممولة من الاتحاد الأوروبي ويلتقيان بعض المسئولين التنفيذيين.

ومن المقرر أن يلتقي السفيران مساء اليوم الاثنين بمسئولي المؤسسة الانجيلية للخدمات المجتمعية بأحد فنادق المدينة ثم يزورا السفيران غدا الثلاثاء جمعية الشباب للتنمية الشاملة بمدينة الطود بجنوب المحافظة لمناقشة سبل التعاون في مجالات التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية والزراعة والبيئة من أجل الاستفادة من الخبرة الهولندية فى عملية تدوير القمامة وأيضا المجال الرياضى.

ومن المقرر أيضا أن يزورا السفيران ظهر غدا الثلاثاء مستشفى دار الشفا للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة ومدرسة جاد الكريم، للتعليم المجتمعي بالمدامود الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وفي الثالثة عصرا سيلتقي السفيران الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر وممثل غرفة التجارة والصناعة بالمحافظة، وفي السابعة مساءا سيلتقي السفير البلجيكي ببعض أعضاء الجالية البلجيكية المقيمين في الاقصر .

كما أنه من المقرر أن يتوجه السفيران صباح بعد غد الأربعاء إلي محافظة قنا لزيارة معبد دندرة الأثري .

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