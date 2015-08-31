حبس 8 من أنصار مرسى 3 سنوات وبراءة 9 أخرين فى أحداث تظاهر وعنف بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال فزاع، بمعاقبة 8 من مؤيدى مرسى بالسجن غيابياً 3 سنوات لكل منهم فى أحداث تظاهر واعمال عنف وشغب بمركز مغاغة عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبرات المحكمة 9 أخرين حضوريا من انصار مرسى متهمين بالتظاهربمركز العدوة شمال المحافظة.

وكانت النيابة العامة احالت 17 متهما بمركزى مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا الى محكمة الجنايات فى شهر ديسمبر من العام الماضى ووجهت لهم تهمة استعمال القوة والانضمام الىجماعة محظورة والتظاهر بدون موافقات امنية والتحريض على اعمال عنف وشغب عقب فى شهراكتوبرمن العام الماضى كما شمل قرار الاحالة ان المتهمين بمركز مغاغة قاموا بقطع شريط السكة الحديد وتعطيل حركة المواصلات.