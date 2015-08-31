رئيس جامعة بني سويف: استخدام الكروت الممغنطة في الدخول للجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد‎

استهل مجلس جامعة بني سويف جلسته رقم 124 بتاريخ 30/8/2015 برئاسة الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة ورئيس المجلس وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة والسادة العمداء وأعضاء المجلس من الخارج المجلس، بالتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وبداية السنة الدراسية الجديدة التي ستبدأ عقب العيد مباشرة وموافقة المجلس على استخدام الكروت الممغنطة للطلبة عند دخول كليات الجامعة في بداية العام الدراسي والانتهاء من مد شركة فالكون بقواعد البيانات المطلوبة في هذا الشأن للطلبة والفرق الدراسية المختلفة خاصة الفرق الأولى.

أكد أ.د/أمين لطفي، على ضرورة التركيز على الخطة الأمنية وتفعيلها مع بداية العام الدراسي والتغلب على أي عوائق حتى يتسنى الإسراع في تدعيم شركة فالكون للأمن بالبيانات المطلوبة دون تأخير حتى يتم الانتهاء من استخراج الكروت الممغنطة مع ضرورة التأكيد من توافر عوامل الأمن الأخرى من أجهزة أشعة أكس والبوابات الإلكترونية وعملها بكفاءة وكاميرات الرصد وكمبيوتر استرجاع البيانات وتأتي أهمية استخدام الكروت الممغنطة للطلبة عند الدخول بالإضافة إلى الأجهزة المتوافرة فهي تحل المشاكل تماماً مع توافر كمبيوتر لاسترجاع البيانات.