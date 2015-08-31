الصحة : فتح باب الكشف الطبي للسادة المرشحين الجدد لمجلس النواب اعتبارًا من الثلاثاء

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه بعد ورود قرارات اللجنة العليا للانتخابات أرقام ٦٩ و٧٠ و٧١ لسنة ٢٠١٥ والخاصة بتوقيع الكشف الطبي على السادة طالبي الترشح لمجلس النواب في انتخابات ٢٠١٥ من ذوي القدرات الخاصة وداخل وخارج جمهورية مصر العربية أصدر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة قرارا ببدء عملية الكشف على طالبي الترشح لإنتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ اعتبارا من الثلاثاء ١-٩-٢٠١٥ وذلك وفق القواعد التالية:

١- تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي بالمستشفيات التي حددتها وزارة الصحة وعددها أربعون مستشفى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية والمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة في خارج جمهورية مصر العربية

> ٢- يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لإنتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية بعد النأكد من ضمها لملفه باللجنة العليا للانتخابات وأنه لم يستعدها

> ٣- يتم مخاطبة اللجنة العليا للإنتخابات لمعرفة قرار اللجنة بخصوص من قام بتوقيع الكشف الطبي في المرة السابقة وإستعاد أوراقه من اللجنة العليا

> ٤- يتم الكشف الطبي على السادة ذوي القدرات الخاصة بما يتضمن بيان ما اذا كان يعاني من اعاقة وماهيتها وما إذا كانت تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية بالإضافة الى أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات

> ٥-يتم الكشف على طالب الترشح لمجلس النواب لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات

> ٦- التقديم من خلال تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة

> www.smcegy.com وملئ طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمستشفى التي تم اختيارها بالتاريخ والموعد المحدد ويمكن الاطلاع على المستشفيات التي تم تحديدها لإجراء الكشف الطبي على نفس الموقع .

> يتوجه طالب الترشيح إلى المستشفى التي تم اختيارها في الموعد والتوقيت الذى تم اختياره .

> يقوم بسداد مبلغ 2850 جنية فقط ألفين ثمانمائة وخمسون جنية فقط .

> يتم استقبال طالبى الترشح في المستشفيات التي تم اختيارها اعتبارا من 1/9/2015 يومياً من الساعة 2 مساءا حتى الساعة 7 مساءاً .