استنفار أمنى بمحيط مجمع محاكم سوهاج بسبب تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب

سادت حالة من الاستنفار الأمنى واستعدادات مكثفة لبدء عملية تأمين أستئناف محاكمة الاخوان والتى تبدأ غدًا بمجمع محاكم سوهاج والتى تتزامن مع بداية تلقى أوراق المرشحين لمجلس نواب 2015 والذى من المنتظر أن يشهد أقبالا كبيرا مع اليوم الاول لفتح باب الترشيح غدا هذا وتبدأ من غدا محاكمة اعضاء جماعة الاخوان المتهمون فى أحداث أقتحام مبنى المحافظة وأحداث الزهراء وتنتهى يوم الخميس المقبل بالنطق بالحكم على المتهمين فى أحداث كنيسة المارى جرجس بسوهاج .

وكان اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج قد عقد اجتماع والمستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج ورئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات بحضور عدد كبير من القيادات الامنية بالمديرية لوضع التصور لتأمين مجمع المحاكم وتأمين عملييتى تقديم أوراق الترشح لمجلس النواب والتى تتزامن مع بدء أستئناف محاكمة الاخوان .