حملات مرورية مكبرة بمحافظة سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج أنه في إطار فرض الأمن والإنضباط المروري وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط المروري بمختلف شوراع المحافظة.

قامت إدارة مرور سوهاج بعمل حملات مكبرة ناحية مركز دار السلام ، ودائرة قسم أول ، وقطاع الشمال ، وقطاع الجنوب خلال الفترة من 21 إلي 29 أغسطس الجاري بالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن سوهاج وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد 4710 مخالفة منها عدد 1475 رخصة مسحوبة ، وعدد 1206 تصالح فوري، وعدد 202 سرعة زائدة ” رادار ” ، وعدد 138 عدم استخدام حزام الأمان ، وعدد 133 استخدام المحمول أثناء القيادة ، وعدد 158 موتوسيكلات بدون لوحات ، وحجز عدد 6 سيارات ، وحجز عدد 6 توك توك ، وعدد 1386 مخالفات علي نموذج 125 مرور.

ومن جانبه أكد العقيد أشرف مرسي مدير إدارة مرور سوهاج أنه تم مد فترة العمل بأقسام التراخيص حتى الساعة الخامسة مساءا بدلا من الثالثة عصرا ، وتم وضع ملصق لتفعيل المادة 74 من التعديل الوارد بقانون المرور رقم 59 لسنة 2014م عدم الإلتزام بالعلامات المرورية .

وشدد المحافظ علي أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المرورية لضبط الشارع السوهاجي وخاصة الطرق السريعة ورفع الإشغالات وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق المواطنين وسلامتهم .