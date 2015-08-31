أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“أوراسكوم كونستراكشون” تحقق زيادة 51% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ

Google+ Print
“أوراسكوم كونستراكشون” تحقق زيادة 51% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ “أوراسكوم كونستراكشون” تحقق زيادة 51% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ

قالت شركة “أوراسكوم كونستراكشون” المصرية إنها حققت زيادة بنسبة 51% فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2015، لتصل إلى 7.2 مليار دولار.

واضافت الشركة أن صافي أرباح المساهمين بلغ 34 مليون دولار فى الربع الثاني من العام الحالي، ووقعت الشركة عقود جديدة فى الربع الثاني بقيمة 2.56 مليار دولار بمصر والسعودية وامريكا.

كما تحسن الأداء التشغيلي حيث وصلت الإيرادات لنحو 1.16 مليار دولار، وبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.2% فى الربع الثاني من 2015.

وأوضحت الشركة فى بيانها الصحفي أن نمو مشروعاتها تحت التنفيذ سجلت رقما قياسيا جديدا، مع إضافة عقود عالية الجودة من جميع أنحاء والسعودية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العقود الجديدة نمت خلال الربع الثانى بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.56 مليار دولار.

وزادت مساهمة العقود الجديدة الكبيرة بمجال البنية التحتية إلى 63% من إجمالى رقم المشروعات تحت التنفيذ.

ووقعت “أوراسكوم” عقوداً جديدة خلال الربع الثاني من العام لعدد من المشروعات بمجال النقل فى مصر، وتشتمل إنشاء المطارات والطرق، وأضافت المجموعة مشروعاً جديداً من خلال توقيعها عقدين بمبلغ 1.6 مليار يورو وذلك لبناء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة فى مصر بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 9600 ميغاوات، وسيتم إنشاء كلاً من محطتى توليد الكهرباء بالتحالف مع شركة سيمنز.

وتابعت: “عند اكتمال هذا المشروع سيكون أكبر مشروع على مستوى العالم فى مجال الكهرباء”، وقامت أوراسكوم بالترتيب لحزمة تمويل تنافسية بكامل قيمة عقودها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر من عدد من البنوك المحلية والعالمية مع تغطية وكالة ائتمان الصادرات.

وارتفع رقم المشترك للمشروعات تحت التنفيذ لشركتي ويتز وكونتراك واتس اعتباراً من 30 يونيو 2015 بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويظل تركيز كونتراك واتس على الأعمال الفيدرالية بالولايات المتحدة، وخصوصاً فى هاواي وجوام، ومن المتوقع أن تكون هناك إضافات كبيرة خلال النصف الثاني من العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري