“أوراسكوم كونستراكشون” تحقق زيادة 51% في قيمة المشروعات تحت التنفيذ

قالت شركة “أوراسكوم كونستراكشون” المصرية إنها حققت زيادة بنسبة 51% فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2015، لتصل إلى 7.2 مليار دولار.

واضافت الشركة أن صافي أرباح المساهمين بلغ 34 مليون دولار فى الربع الثاني من العام الحالي، ووقعت الشركة عقود جديدة فى الربع الثاني بقيمة 2.56 مليار دولار بمصر والسعودية وامريكا.

كما تحسن الأداء التشغيلي حيث وصلت الإيرادات لنحو 1.16 مليار دولار، وبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.2% فى الربع الثاني من 2015.

وأوضحت الشركة فى بيانها الصحفي أن نمو مشروعاتها تحت التنفيذ سجلت رقما قياسيا جديدا، مع إضافة عقود عالية الجودة من جميع أنحاء مصر والسعودية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العقود الجديدة نمت خلال الربع الثانى بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.56 مليار دولار.

وزادت مساهمة العقود الجديدة الكبيرة بمجال البنية التحتية إلى 63% من إجمالى رقم المشروعات تحت التنفيذ.

ووقعت “أوراسكوم” عقوداً جديدة خلال الربع الثاني من العام لعدد من المشروعات بمجال النقل فى مصر، وتشتمل إنشاء المطارات والطرق، وأضافت المجموعة مشروعاً جديداً من خلال توقيعها عقدين بمبلغ 1.6 مليار يورو وذلك لبناء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة فى مصر بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 9600 ميغاوات، وسيتم إنشاء كلاً من محطتى توليد الكهرباء بالتحالف مع شركة سيمنز.

وتابعت: “عند اكتمال هذا المشروع سيكون أكبر مشروع على مستوى العالم فى مجال الكهرباء”، وقامت أوراسكوم بالترتيب لحزمة تمويل تنافسية بكامل قيمة عقودها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر من عدد من البنوك المحلية والعالمية مع تغطية وكالة ائتمان الصادرات.

وارتفع رقم المشترك للمشروعات تحت التنفيذ لشركتي ويتز وكونتراك واتس اعتباراً من 30 يونيو 2015 بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويظل تركيز كونتراك واتس على الأعمال الفيدرالية بالولايات المتحدة، وخصوصاً فى هاواي وجوام، ومن المتوقع أن تكون هناك إضافات كبيرة خلال النصف الثاني من العام.