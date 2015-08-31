محافظ الدقهلية: رئيس الوزراء يتابع يوميا أعمال تطوير "السنبلاوين"

التقي حسام الدين إمام محافظ الدقهلية عددا من مواطنى مركز ومدينة السنبلاوين بحضور اللواء أحمد صالح الإدكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام والأستاذة هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من مطالب ومشكلات مواطنى مركز ومدينة السنبلاوين شملت ( التعديات على الطرق – النظافة – التخطيط المرورى – الصرف الصحى – المواقف العشوائية بالمدينة).

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف وكيل أول الوزارة السكرتير العام بالتواجد يومياً على مدار الأسابيع القادمة لمتابعة جميع الأعمال التى تتم على أرض الواقع بمدينة السنبلاوين فى مقدمتها أعمال النظافة والتجميل والتطوير، مشيراً إلى تقسيم المدينة إلى مربعات لتنفيذ أعمال جادة ستسفر عن واجهة حضارية جديدة للمدينة خلال فترة وجيزة وأن هناك متابعة يومية تليفونياً من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن ما يتم من أعمال تطوير بالمدينة.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على أن تكون كافة المدن والمراكز فى أفضل صورها وخاصة مدينة السنبلاوين التى تعانى بالفعل من بعض القصور مشيراً إلى أن الاعتراف بذلك ينطلق من منهجنا فى الشفافية والوضوح.

وأشار إلى ضرورة تعاون الجميع مواطنين وأجهزة تنفيذية من أجل تحقيق مستوى أفضل للخدمات المقدمة فى جميع القطاعات.

وخلال اللقاء، قال المحافظ إن هناك خطة خمسية للنهوض بقطاع الطرق بجميع مراكز المحافظة ومنها مدينة السنبلاوين وذلك وفقاً لمعاير وشروط فنية تتضمن الانتهاء أولاً من أعمال البنية الأساسية ( مياه – صرف صحي- تليفونات – كهرباء ) وكافة أعمال المرافق وأشار إلى أنه سيكون هناك اهتمام بالتشجير للشوارع على الجانبين كما ستتضاعف أعمال رفع القمامة وإزالة المخلفات فضلاً عن تنظيم الحركة المرورية ومواقف السيارات وإزالة التعديات لتكون مدينة السنبلاوني في أفضل وأحسن صورها.

من ناحية أخري أكد المحافظ بأن هناك محاسبة لأي مقصر لأن هدفنا جميعاً هو الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن بإخلاص لوجه الله.



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