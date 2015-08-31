الدراسة 27 سبتمبر بـ"المنصورة".. ومجلس الجامعة يخصص قطعة أرض لمركز الطاقة المتجددة

اجتمع مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بحضور المحاسب حسام الدين امام محافظ الدقهلية والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا.

وناقش المجلس الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد والتجديدات داخل الحرم الجامعى كما هنأ المجلس كلية الزراعة لحصولها على الجودة، وكذلك تهنئة كلية الهندسة على فوز فريقين من طلاب الكلية بالمركز الثانى والثالث على مستوى العالم فى المسابقة الدولية للروبوت الكاشف للألغام بتشيلى.

ووافق المجلس على تعيين عضو هيئة تدريس بوظيفة مدرس مساعد وتعيين 21 بوظيفة مدرس و13 بوظيفة أستاذ مساعد و 5 بوظيفة أستاذ بكليات الطب، والطب البيطرى، الهندسة، الحاسبات والمعلومات ، الزراعة ، التمريض ، التربية ، التجارة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة ارض لإنشاء مركز الطاقة المتجددة والجديدة ضمن ارض جامعة المنصورة الدولية والتي تم تخصيص 115 فدان من قبل محافظة الدقهلية .

ووافق المجلس على جدول مواعيد بدء الدراسة اعتبارا من الأحد 27 سبتمبر وتكون نهاية الفصل الدراسي الأول السبت 2 يناير 2016 واقتراح إنشاء برنامج الدبلوم المهني فى إدارة المؤسسات التعليمية بكلية التربية النوعية واعتماد اللائحة الداخلية له.



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