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تحرير 4710 مخالفات مرورية فى عدة حملات بسوهاج

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تحرير 4710 مخالفات مرورية فى عدة حملات بسوهاج تحرير 4710 مخالفات مرورية فى عدة حملات بسوهاج
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، شن إدارة المرور بالمحافظة حملات مكبرة ناحية مركز دار السلام، ودائرة قسم أول، وقطاع الشمال، وقطاع الجنوب، بالتنسيق مع أجهزة المديرية الأمن.

وأسفرت الحملات عن تحرير 4710 مخالفات منها 1475 سحب رخص، و1206 محاضر تصالح فورى، و202 سرعة زائدة (رادار)، و138 عدم استخدام حزام الأمان، و133 استخدام المحمول أثناء القيادة، و158 دراجة نارية بدون لوحات، وحجز 6 سيارات و6 مركبات "توك توك"، و1386 مخالفات على نموذج 125 مرور.

وأكد العقيد أشرف مرسى، مدير إدارة مرور سوهاج، مد فترة العمل بأقسام التراخيص حتى الساعة الخامسة مساءً بدلا من الثالثة عصرًا، ووضع ملصق لتفعيل المادة 74 من التعديل الوارد بقانون المرور رقم 59 لسنة 2014م الخاص بعدم الالتزام بالعلامات والإشارات المرورية.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المرورية لضبط الشارع خاصة الطرق السريعة ورفع الإشغالات وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق المواطنين وسلامتهم.

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مصر 365