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بالفيديو والصور ..رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي بالجامعة الجديدة‎

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بالفيديو والصور ..رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي بالجامعة الجديدة‎ بالفيديو والصور ..رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي بالجامعة الجديدة‎

جانب من الجولة

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة صباح اليوم الإستعدادات النهائية الخاصة بالأساس والتأثيث للكليات الجديدة تمهيداً لاستقبال الطلاب الجدد بالجامعة الجديدة.

وكان رئيس الجامعة يرافقه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات التجارة والهندسة والتربية، والتربية الرياضية وأشرف القاضي الأمين العام المساعد للجامعة ومحمد حسين رئيس الإدارة الهندسية، واللواء ثروت خطاب مدير الأمن الإداري بالجامعة، عندما قاموا بجولة موسعة داخل حرم الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، تفقدوا خلالها قاعة المؤتمرات الكبرى، والموقع العام لكلية الهندسة، كما تفقدوا المقران الجديدان لكليتي الحقوق واللغات والترجمة، وجميع الإدارات المختلفة بكلية التجارة .

وأكد نور الدين خلال الجولة على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتشجير والزراعة والممرات والمشايات والبرجولات ورفع جميع مخلفات البناء من حول مباني الكليات الجديدة، واستكمال المنظر الجمالي لجميع الكليات حتى يتسنى للطلاب الجدد والقدامى تلقي دروسهم وسط بيئة جاذبة ومطمئنة ونظيفة، مشيراً إلى أن الدراسة ستبدأ في الجامعة الجديدة بالكليات الأقل من حيث عدد الطلاب منها كلية الحقوق واللغات والترجمة والزراعة والتربية الرياضية .

ومن جانبه قال المهندس صلاح عبد اللطيف القائم بأعمال الإشراف على تنفيذ الموقع العام للجامعة، أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال تنفيذ الموقع العام للجامعة، و95% من أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى، مشيراً إلى أن 30 سبتمبر 2015 هو الموعد النهائي لتسيلم القاعة، وأضاف عبد اللطيف أنه جاري تنفيذ الأعمال النهائية لموقف السيارات المخصص لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية واللغات والترجمة والحقوق والهندسية والذي يسع لعدد 144 سيارة، مشيراً إلى أنه جاري حفر طريق الخدمة أمام كلية الزراعة، كما تم الانتهاء من حفر طريق الخدمة الخاص بكلية الهندسة.

الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة أنهى جولته بتسيلم الكؤوس للإدارات الفائزة في المسابقة التي نظمها عميد كلية التجارة بين الإدارات المختلفة كخطوة أولى من خطوات حصول كلية التجارة على جودة الاعتماد الأكاديمي، حيث فازت إدارة شئون العاملين بكأس المركز الأول، بينما فازت إدارة الدراسات العليا وشئون الطلاب بالمركز الثاني والثالث على التوالي .

 

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