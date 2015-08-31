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كوبر: أنا في ورطة بسبب لاعبي منتخب مصر

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كوبر: أنا في ورطة بسبب لاعبي منتخب مصر كوبر: أنا في ورطة بسبب لاعبي منتخب مصر

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن لاعبي الفراعنة وضعوه في ورطة قبل الإعلان عن المستعبدين من السفر إلى تشاد.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة تشاد في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 في السادس من سبتمبر المقبل.

وتحدث كوبر قائلا:"أنا في ورطة تسعد جميع المدربين، كل اللاعبين ظهروا بشكل فني وبدني رائع طوال فترة المعسكر".

وتابع"اللاعبون يقدمون مستوى عال فنيا وبدنيا وكلهم ملتزمون لأفصى حد وهو ما وضعني في ورطة قبل الإعلان عن المستبعدين".

واستدرك"أي لاعب سوف يخرج من المعسكر عليه أن يعلم أنه سيعود للمنتخب مجددا وسيظل داخل دائرة الاهتمام".

وأتم"سوف أعلن عن أسماء المستبعدين ليلة السفر إلى تشاد حتى أحصل على وقت كاف لتقييم الجميع خاصة بعد انضمام المحترفين".

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