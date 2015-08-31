الإسماعيلي لـ في الجول: هناك بند في عقد شيكابالا يمنعه من مواجهة الزمالك.. ولكن

أقر سيد متولي القائم بأعمال مدير الكرة بالإسماعيلي أن عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" مع الدراويش يوجد به بند يمنعه من مواجهة الزمالك.

وضم الإسماعيلي شيكابالا قادما من الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولا يتبقى إلا توقيع العقود الثلاثية بين جميع الأطراف فقط للإعلان عن الصفقة رسميا (طالع التفاصيل).

وأوضح متولي في تصريحاته لـFilGoal.com أن كل عقود لاعبي الزمالك المعارين تتضمن وجود هذا البند.

واستدرك"لكن في وقت سابق لعب بازوكا لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري مباراة أمام الفريق الأبيض".

وأتم"سيكون هناك اجتماع بين رئيس الإسماعيلي ونظيره في الزمالك لإيجاد حل لهذا الأمر بما يتناسب مع ظروف الناديين".