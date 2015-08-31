في الجول يكشف 5 خطوات في مفاوضات ربيعة مع الأهلي.. وسبب الخلاف

كيف سارت مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة قبل ضمه؟ هل حقا طلب الحصول على 5 مليون جنيه في الموسم قبل توقيعه على عقود انتقاله للفريق؟ وما هو الاتفاق النهائي؟ كل هذا يكشفه FilGoal.com.

وكان الأهلي قد نجح في ضم ربيعة لخمس سنوات ليكون بذلك سابع صفقاته للموسم الجديد بعد كل من صالح جمعة، جون أنطوي، ماليك إيفونا، أحمد فتحي، أحمد الشيخ، ومحمد حمدي زكي.

البداية كانت مع الأهلي الذي أراد استعاد خدمات ربيعة بعد رحيله عنه الموسم الماضي للاحتراف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

توصل الأهلي لاتفاق مع النادي البرتغالي ينص على الحصول على توقيع ربيعة مقابل 600 ألف يورو يتم دفعهم على 3 أقساط، ولم يتبق بذلك سوى الاتفاق على كافة التفاصيل النهائية مع اللاعب نفسه.

كان من المفترض أن يجتمع ربيعة مع هيثم عرابي مدير التعاقدات بالأهلي مساء يوم الأحد، لكن تأجل ذلك بسبب إرهاق اللاعب عقب عودته من البرتغال.

واجتمع الثنائي صباح يوم الاثنين واتفقا على حصول ربيعة على 3 مليون و500 ألف جنيه سنويا وإلى هنا سارت الأمور بشكل طبيعي قبل أن يحدث خلاف بسيط.

سبب الخلاف هو أن الأهلي أراد دفع 200 ألف جنيه زيادة لربيعة في كل عام في تعاقده، واللاعب كان يرغب في الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

ولكن نجح عرابي في النهاية في إقناعه بذلك الرقم، وأنه بذلك يصبح من أعلى الفئات داخل الأهلي.

وكانت كل تلك المفاوضات بين عرابي واللاعب تتم بالتنسيق مع علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي المتواجد مع بعثة الفريق الأول في إسبانيا، ورئيس النادي محمود طاهر.

وأكد مصدر مسؤول داخل الأهلي ورفض ذكر اسمه لـFilGoal.com أن ربيعة لم يطلب مطلقا الحصول على 5 مليون جنيه في الموسم كما أشارت بعض التقارير.

وأضاف"أقسم بالله لم يحدث هذا أبدا، لم يطلب ربيعة أو والده أو وكيله هذا المبلغ مطلقا".