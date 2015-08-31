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مباحث الآداب تضبط 7 تماثيل بحوزة حارس عقار بالغردقة‎

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مباحث الآداب تضبط 7 تماثيل بحوزة حارس عقار بالغردقة‎ مباحث الآداب تضبط 7 تماثيل بحوزة حارس عقار بالغردقة‎

التماثيل المضبوطة

تمكنت حملة من مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من العثور على 7 تماثيل صغيرة الحجم بحوزة حارس عقار بمدينة الغردقة، أثناء قيامهم بحملة آداب لتفتيش الشقق المفروشة بالغردقة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد تمكن حملة من شرطة الآداب بقيادة العقيد محمد عبد الفتاح رئيس مباحث الآداب.

وشارك فيها الرائد شريف خليل والنقيب مختار الشوربجى وأميني الشرطة السريين محمد عطية وعلاء عبدالعاطي من ضبط المدعو ” صبحى. ب. م ” حارس عقار مقيم نجع حمادى قنا، بعد أن تمكنت الحملة من ضبط 7 تماثيل صغيرة الحجم ، أثناء تفتيش الشقق المفروشة بمنطقة شارع شيرى بالغردقة.وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة. ، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بعرض التماثيل على لجنة من وزارة الآثار لفحصها.

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