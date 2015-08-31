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صورة – رسميا .. دراكسلر ينهي الجدل وينضم لفولفسبورج

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صورة – رسميا .. دراكسلر ينهي الجدل وينضم لفولفسبورج صورة – رسميا .. دراكسلر ينهي الجدل وينضم لفولفسبورج

أخيرا انتهى الجدل حول مستقبل جوليان دراكسلر بعدما تم الإعلان رسميا يوم الاثنين على انتقاله إلى فولفسبورج قادما من شالكة بعدما كان اسمه مرتبطا طوال الصيف بالانتقال إلى يوفنتوس.

وأعلن نادي فولفسبورج عن ضمه لدراكسلر لخمس سنوات مع عدم الإعلان عن أي تفاصيل مادية للصفقة.

وأوضح المدير الرياضي لشالكة هورست هيلدت في تصريحاته لموقع ناديه الرسمي أن هناك سببان دفعا إدارة فريقه للموافقة على بيع دراكسلر.

أول تلك الأسباب هو أن العرض المالي المقدم من فولفسبورج كان مغريا جدا على حد وصفه وأنه لم يحدث من قبل وأن حصل أي لاعب من شالكة على ذلك المبلغ.

وتابع"على الرغم من إننا لن نعلن عن قيمة الصفقة، ولكن أستطيع أن أؤكد إنه أكبر مبلغ حصلنا عليه من أجل لاعبا في شالكة".

وأتم"أما ثاني الأسباب فهو رغبة دراكسلر في الرحيل فقد أبلغني في نهاية الموسم الماضي أنه لا يود البقاء ويبحث عن خوض تجربة جديدة".

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