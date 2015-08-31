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للأمهات الجدد 3 أطعمة تعوضك عن فترة الحمل وتساعدك على الرضاعة

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للأمهات الجدد 3 أطعمة تعوضك عن فترة الحمل وتساعدك على الرضاعة للأمهات الجدد 3 أطعمة تعوضك عن فترة الحمل وتساعدك على الرضاعة
اتباع نظام غذائى صحى مهم جدًا خلال فترة الحمل، وبعد الولادة، ويساعد النظام الصحى على التعافى من المخاض والتعامل بشكل جيد مع التوتر وضغط الأمومة الجديد.

ووفقًا لموقع “Home Remedies”، فإن اتباع نظام غذائى جيد مهم خاصة لضمان الرضاعة الطبيعية وحتى يحصل الطفل على جميع العناصر الغذائية المهمة اللازمة للنمو السليم والتنمية، بالإضافة إلى ذلك يساعد النظام الغذائى المتوازن على الإنتاج الغزير لحليب الأم وتجديد المواد الغذائية التى فقدتها فترة الحمل.

وفيما يلى أهم 3 أطعمة للأمهات الجدد:

1- البيض


>البيض مصدر ممتاز للبروتين عالى الجودة ويوفر لكِ القوة والقدرة على التحمل لرعاية نفسك وكذلك طفلك، كما أنه حاسم لبناء مركز الذاكرة لدماغ الطفل.

2- السبانخ


>تحتوى السبانخ على نسبة عالية من فيتامين A، وهو أمر جيد بالنسبة لك ولطفلك، بالإضافة إلى حمض الفوليك الذى يساعد على إنتاج خلايا الدم الجديدة، وهو يأخذ أهمية خاصة بالنسبة للنساء اللاتى يعانين كثيرًا من فقدان الدم أثناء الولادة، كما أنه يساعد على زيادة إنتاج الحليب أيضًا.

3- الحلبة


>الحلبة تحتوى على فيتويستروغنز التى تساعد على زيادة إنتاج حليب الثدى، كما أنها غنية بالحديد والألياف والكالسيوم والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحتوى على مادة الكولين والصابونين المطلوبة لضمان التنمية الجيدة للأطفال حديثى الولادة.

كما أن الحلبة تساعد أيضًا على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى مثل الإمساك وانتفاخ البطن التى هى مشتركة بين الأمهات الجدد.
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مصر 365