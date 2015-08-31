المتحدث باسم إينى لـCNN: انفجار قرب مقر الشركة فى طرابلس بليبيا

أكد المتحدث باسم شركة ENI الإيطالية للطاقة وقوع انفجار أمام مكاتب الشركة فى العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الاثنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح المتحدث لـCNN بالعربية أن الانفجار لم يؤدِ إلى وقوع أى ضحايا أو أضرار مادية نظرا لبعده النسبى عن المكتب.
ويذكر أن هذا الانفجار يأتى بعد يوم على إعلان الشركة عن كشفها لحقل غاز ضخم يمكن أن يكون الأكبر من نوعه فى العالم قبالة السواحل الشمالية لمصر فى البحر الأبيض المتوسط.
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