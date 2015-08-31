أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث باسم إينى لـCNN: انفجار قرب مقر الشركة فى طرابلس بليبيا

Google+ Print
المتحدث باسم إينى لـCNN: انفجار قرب مقر الشركة فى طرابلس بليبيا المتحدث باسم إينى لـCNN: انفجار قرب مقر الشركة فى طرابلس بليبيا
أكد المتحدث باسم شركة ENI الإيطالية للطاقة وقوع انفجار أمام مكاتب الشركة فى العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث لـCNN بالعربية أن الانفجار لم يؤدِ إلى وقوع أى ضحايا أو أضرار مادية نظرا لبعده النسبى عن المكتب.

ويذكر أن هذا الانفجار يأتى بعد يوم على إعلان الشركة عن كشفها لحقل غاز ضخم يمكن أن يكون الأكبر من نوعه فى العالم قبالة السواحل الشمالية لمصر فى البحر الأبيض المتوسط.

رئيس حكومة إيطاليا يهنئ السيسى على اكتشاف حقل الغاز الطبيعى.. ومحلل: الحقل يعزز العلاقات الثنائية.. ويضع فى مكانة أفضل من باقى دول شمال أفريقيا.. الاكتشاف سيجعل التعامل أسهل بين البلدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري