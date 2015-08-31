المتحدث باسم إينى لـCNN: انفجار قرب مقر الشركة فى طرابلس بليبيا

أكد المتحدث باسم شركة ENI الإيطالية للطاقة وقوع انفجار أمام مكاتب الشركة فى العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث لـCNN بالعربية أن الانفجار لم يؤدِ إلى وقوع أى ضحايا أو أضرار مادية نظرا لبعده النسبى عن المكتب.

ويذكر أن هذا الانفجار يأتى بعد يوم على إعلان الشركة عن كشفها لحقل غاز ضخم يمكن أن يكون الأكبر من نوعه فى العالم قبالة السواحل الشمالية لمصر فى البحر الأبيض المتوسط.

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