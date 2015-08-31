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أمريكا والحلفاء ينفذون 12 ضربة جوية ضد تنظيم داعش بالعراق وسوريا

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أمريكا والحلفاء ينفذون 12 ضربة جوية ضد تنظيم داعش بالعراق وسوريا أمريكا والحلفاء ينفذون 12 ضربة جوية ضد تنظيم داعش بالعراق وسوريا
قالت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 12 ضربة جوية ضد متشددي تنظيم داعش في العراق وسوريا أمس الاحد.

وقال الجيش انه في سوريا دمرت ضربة واحدة حفارا قرب الحول، وقال البيان ان 11 ضربة جوية في العراق أصابت مخبأ لمتفجرات محلية الصنع وقارب إمداد قرب مدينة البغدادي بالاضافة تنفيذ هجمات قرب عدة بلدات أخرى.
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