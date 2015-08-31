أسباب تعطيل الانتخابات البرلمانية فى ندوة بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد اليوم ندوة بمقر المركز عن أسباب تعطيل الانتخابات البرلمانية وأهمية المشاركة، وذلك عقب المؤتمر الصحفى للجنة العليا للانتخابات أمس.

وحاضر فى الندوة شعبان عبد الغفار المحامى، وتناولت عدة نقاط منها "سبب تعطيل الانتخابات الماضية"، و"اختصاصات مجلس النواب"، وهى الرقابة والتشريع ودوره الرقابى يتمثل فى رقابة ومحاسبة الحكومة، وأدواته فى ذلك وهى تدريجية تبدأ بالسؤال ثم طلب الإحاطة، وهو أشبه بالتحذير ثم الاستجواب، الذى إذا انتهى إلى إدانة المسئول يطاح به من منصبه كما يسن مجلس النواب القوانين ويناقش الموازنة العامة ويقر الحساب الختامى للسنة المالية.

وتطرقت الندوة إلى الجدول الزمنى للانتخابات، وأوضح شعبان أن انتخابات المصريين فى الداخل فى المرحلة الأولى وتضم الوادى الجديد ستكون يومى 18 و19 أكتوبر 2015 وجولة الإعادة 27 و28 أكتوبر2015، مشيرا إلى أنه يجب على كل ناخب التدقيق ؤيدقق فى عدد المرشحين، ففى دائرة الخارجة التى تضم الخارجة وباريس مثلا على الناخب أن يختار مرشحين فى الفردى.