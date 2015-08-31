بالصور.. الإهمال يضرب حديقة المنشية وسط الإسكندرية

ضرب الإهمال حديقة الجزيرة الوسطى بميدان المنشية أمام محكمة الحقانية، وأغرقت مياه الرى الحديقة بالكامل لعدم وجود نظام لفتح وغلق مياه ريها، وانتشترت القمامة بشكل آثار استياء المارة والمترددين على الحديقة للتنزه.

وقال سيد مصطفى، أحد المترددين على الحديقة، إن المياه أغرقتها بالكامل، ولم يتمكن وأطفاله من الجلوس بها، إضافة إلى انتشار القمامة بالحديقة التى تعد مقصدا لعدد كبير من أهالى وسط الإسكندرية.

واستنكر وائل محمد، أحد النشطاء السياسيين، إهمال حى الجمرك لحديقة مهمة جدا كالمنشية، التى تعتبر من معالم المحافظة الشهيرة وتحمل تاريخ مصر على مر العصور.



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