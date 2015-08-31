محافظ الدقهلية: محلب وافق على ضم المبنى المجاور لمستشفى الطوارئ

اجتمع مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد بحضور المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا.

وفى بداية الاجتماع تم تكريم علاء الدين عودة أمين عام الجامعة للجهود التى بذلها أثناء العمل داخل الجامعة نظرا لبلوغه سن التقاعد.

وعرض محافظ الدقهلية ملخصا عن زيارة السيد المهندس رئيس الوزراء للمحافظة وتفقد وافتتاح بعض المشروعات الهامة والتعرف على بعض المشكلات الموجودة بالمحافظة.

وأشار المحافظ أن رئيس الوزراء وافق على ضم المبنى المجاور لمستشفى الطوارئ لتوسعة المستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية، وتم تأسيس منظومة للنظافة منذ ثلاثة أشهر وأنه خلال نهاية عام 2016 م سيتم الانتهاء من بعض مشروعات المياه والصرف الصحى.

وأعلن المحافظ أنه تم اختيار الدكتور محمد القناوى عضوا بمجلس أمناء إدارة مشروع إنشاء مدينة المنصورة الجديدة بالقرار رقم 423 لسنة 2015 م.