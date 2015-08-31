أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استخدام الفيديو كونفرانس للرد على شكاوى المواطنين بالمنوفية

Google+ Print
استخدام الفيديو كونفرانس للرد على شكاوى المواطنين بالمنوفية استخدام الفيديو كونفرانس للرد على شكاوى المواطنين بالمنوفية
اجتمعت اللجنة العليا لخدمة المجتمع اليوم الاثنين برئاسة مصطفى بيومي سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية والتي تضم ممثلين من إدارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة ومركز المعلومات والبوابة الالكترونية والمكتب الفني والمجالس والأزمات والأمن .

أكد بيومي أن الجهاز الإداري كيان واحد يسعي نحو هدف واحد وهو تحقيق رضاء المواطن والارتفاع بنسبة الاستجابة لشكاوى المواطنين إلى أقصى درجة ممكنة عن طريق تحليل المؤشرات بشكل علمي لتحديد الجهات المقصرة وتحديد معوقات العمل والعمل على تذليلها وتشكيل لجنة للنزول للأماكن التي يوجد بها قصور للوقوف على أسبابه وتذليلها ورفع كفاءة العاملين بإدارات خدمة المواطنين .

كما شدد على حسن معاملة المواطنين والرد على التليفون، مشيرا إلى أن مكتبه وتليفونه مفتوح للجميع وان قدرة الموظف على ايجاد الحلول لمشاكل المواطن لا يتعلق بمنصبه ولكن بأداء دوره المنوط به بإخلاص واتقان.

واستعرضت اللجنة نتائج العمل وما اسفرت عنه المؤشرات في مجال خدمة المواطنين وجاءت مديريات الطرق والطب البيطري ومركز ومدينة منوف فى مرتبه متقدمة في قائمة الاستجابة للشكاوى على الموقع الإلكتروني للجنة العليا لخدمة المجتمع ، وفى مجال الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين جاءت مديريات القوى العاملة وديوان عام المحافظة والمرور.

كما وجه بيومي بضرورة حصر المشاكل التقنية والبشرية التى تمثل عقبة فى تطوير الخدمة المقدمة للمواطن وحول الردود على الشكاوى الجماعية امر السكرتير العام المساعد بتعليق الرد عليها فى لوحة اعلانات الديوان العام والوحدة المحلية المختصة واصدر تعليمات للبدء فورا فى تصميم وتشغيل منتدي الحوار على الانترنت وربطه بموقع البوابة الالكترونية للمحافظة واستخدام تقنية الفيديو كونفرانس للتواصل بين المواطنين ومسئولى الادارة المحلية في المحافظة وذلك بعد ان تم عرضه والحصول على موافقة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على تنفيذه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365