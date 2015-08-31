استخدام الفيديو كونفرانس للرد على شكاوى المواطنين بالمنوفية

اجتمعت اللجنة العليا لخدمة المجتمع اليوم الاثنين برئاسة مصطفى بيومي سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية والتي تضم ممثلين من إدارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة ومركز المعلومات والبوابة الالكترونية والمكتب الفني والمجالس والأزمات والأمن .

أكد بيومي أن الجهاز الإداري كيان واحد يسعي نحو هدف واحد وهو تحقيق رضاء المواطن والارتفاع بنسبة الاستجابة لشكاوى المواطنين إلى أقصى درجة ممكنة عن طريق تحليل المؤشرات بشكل علمي لتحديد الجهات المقصرة وتحديد معوقات العمل والعمل على تذليلها وتشكيل لجنة للنزول للأماكن التي يوجد بها قصور للوقوف على أسبابه وتذليلها ورفع كفاءة العاملين بإدارات خدمة المواطنين .

كما شدد على حسن معاملة المواطنين والرد على التليفون، مشيرا إلى أن مكتبه وتليفونه مفتوح للجميع وان قدرة الموظف على ايجاد الحلول لمشاكل المواطن لا يتعلق بمنصبه ولكن بأداء دوره المنوط به بإخلاص واتقان.

واستعرضت اللجنة نتائج العمل وما اسفرت عنه المؤشرات في مجال خدمة المواطنين وجاءت مديريات الطرق والطب البيطري ومركز ومدينة منوف فى مرتبه متقدمة في قائمة الاستجابة للشكاوى على الموقع الإلكتروني للجنة العليا لخدمة المجتمع ، وفى مجال الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين جاءت مديريات القوى العاملة وديوان عام المحافظة والمرور.

كما وجه بيومي بضرورة حصر المشاكل التقنية والبشرية التى تمثل عقبة فى تطوير الخدمة المقدمة للمواطن وحول الردود على الشكاوى الجماعية امر السكرتير العام المساعد بتعليق الرد عليها فى لوحة اعلانات الديوان العام والوحدة المحلية المختصة واصدر تعليمات للبدء فورا فى تصميم وتشغيل منتدي الحوار على الانترنت وربطه بموقع البوابة الالكترونية للمحافظة واستخدام تقنية الفيديو كونفرانس للتواصل بين المواطنين ومسئولى الادارة المحلية في المحافظة وذلك بعد ان تم عرضه والحصول على موافقة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على تنفيذه.