بالصور.. توقف محطة صرف صحى بالعامرية منذ إنشائها بسبب نقص كابل كهرباء بالإسكندرية

قام حى العامرية تحت إشراف علاء يوسف رئيس حى العامرية، ومعاون رئيس الحى للمرافق وبصحبته كل من مدير المرافق ومدير الصرف الصحى ورئيس قطاع الناصرية بالتوجه إلى عزبة إبراهيم صالح، وذلك لمتابعة أعمال الجهاز التنفيذى لإنشاء شبكة صرف صحى بالمنطقة والتى تعانى من مشاكل عديدة بالصرف الصحى، حيث إن جميعها شبكات أهالى متهالكة وتقوم بالصرف على السايح نتيجة لانسدادها بصفة مستمرة.

وأشار طارق عمر مساعد رئيس الحى للمرافق أنه تم زيارة لمحطة الصرف الصحى بعزبة إبراهيم صالح والتى تم الانتهاء منها. ولم يتم تشغيلها ودخولها الخدمة حتى الآن نتيجة عدم دخول كابل التيار الكهربائى ضغط عالى لتشغيل تلك المحطة.

وأكد أنه تم الاجتماع بمسئول شركة المقاولين العرب المنفذة للمحطة وكذلك مسئول الجهاز التنفيذى للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التى تؤخر عملية تشغيل المحطة ودخولها الخدمة والتى تتمثل فى وصول التيار الكهربائى لها، وجارى العمل على حل تلك المشكلة مع شركة توزيع الكهرباء حتى يتسنى التشغيل فى أقرب وقت ممكن لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة إبراهيم صالح.

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