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غدًا.. محاكمة “إبراهيم سليمان” في الحزام الأخضر

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غدًا.. محاكمة “إبراهيم سليمان” في الحزام الأخضر غدًا.. محاكمة “إبراهيم سليمان” في الحزام الأخضر

تنظر، غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميًا ” الحزام الأخضر”، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة النيابة والدفاع.

 ويٌسند للمتهمين في القضية اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر”بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق.

 

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