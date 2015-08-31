ضبط تشكيل عصابي قام بخطف مفتش صيادلة وتصويرة عاريًا بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي قام بخطف مفتش صيادلة وتصويرة عاريًا واجباره علي التوقيع علي ايصالات أمانة حيث ترجع التفاصيل في واقعة المحضر رقم 8526 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2015.

عندما تلقي اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج اخطارًا من مركز شرطة البلينا عن بلاغ محمود محمد محمود أحمد سن 33 مفتش صيادلة ويقيم بناحية بني حميل -بمركز البلينا بأنه أثناء قيادته سيارته رقم 28940 ملاكي سوهاج بشارع كورنيش النيل الغربي – دائرة القسم سقط شخصان مجهولان أمام السيارة بإدعاء الاصطدام بهما وطلبا منه توصيلهما إلي أحد المستشفيات وفي الطريق قاما بتهديده بسلاح أبيض واقتياده إلي شقه والاستيلاء منه علي سلاح ناري عبارة عن طبنجة ماركة حلوان عيار 9 م تحمل رقم 963172 مرخصة له بموجب الرخصة رقم 3552 / 1 صادره مركز البلينا ومبلغ مالي وهاتفه المحمول ورخصة السلاح المشار إليه وإجباره علي التوقيع علي عدد من إيصالات الأمانة وتصويره عارياً.

توصلت جهود إدارة البحث الجنائي إلي تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من :- وليد خالد محمد عطيه سن 25 عاطل، آيات أحمد سليم إبراهيم سن 20 لا تعمل ، سمر عبد الصبور كامل أحمد سن 23 لا تعمل – ويقيمون شارع ترعة نجع حمادي – دائرة القسم شعبان خالد محمد عطيه سن 21 عاطل – ويقيم شارع التحرير – دائرة قسم ثان سوهاج حيث قاموا بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه وابتزازهم وإجبارهم علي التوقيع علي إيصالات أمانة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات وهي عبارة عن [ طبنجة حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 963172 والخزينة الخاصة بها بداخلها عدد “8″ طلقات من ذات العيار رخصة سلاح رقم 3552/1 – مبلغ مالي قدره “1000″ جنيه بطاقة تحقيق شخصية عدد “8″ إيصالات أمانه موقع عليها من المجني عليه هاتف محمول عدد “2″ سلاح أبيض بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أعترفوا بارتكابهم الواقعة كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لأبعاد نشاطهم الإجرامي تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وتم العرض علي النيابة العامة.