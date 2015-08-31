أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - الأهلي يحصل على توقيع رامي ربيعة

Google+ Print
صورة - الأهلي يحصل على توقيع رامي ربيعة صورة - الأهلي يحصل على توقيع رامي ربيعة

حصل الأهلي على توقيع رامي ربيعة مدافع سبورتنج لشبونة اليوم الاثنين، ليعود اللاعب الدولي إلى صفوف الفريق الأحمر لخمسة مواسم مقبلة.

واجتمع هيثم عرابي مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي برامي ربيعة في حضور وكيله ووالده صباح اليوم الاثنين، حيث وقع اللاعب على عقود تربطه بالنادي الأحمر لخمسة مواسم مقبلة.

وأتمم الأهلي في وقت سابق اتفاقه مع سبورتنج على استعادة ربيعة صاحب الـ22 عام مقابل 600 ألف دولار. وكان يتبقى فقط الحصول على توقيع اللاعب، وهو ما تم دون خلافات بين الطرفين.

وبالتالي، أرسل النادي البرتغالي الاستغناء والأوراق الخاصة باللاعب إلى الأهلي.

وانضم ربيعة إلى معسكر منتخب اليوم الاثنين، بعد انتهاء جلسته مع الأهلي.

ربيعة هو الصفقة الدفاعية الوحيدة للأهلي حتى الآن بعدما نجح في إعادة أحمد فتحي من جديد إلى الفريق إلى جانب ضم جون أنطوي وماليك إيفونا ومحمد حمدي زكي وأحمد الشيخ وصالح جمعة.

ويحتاج الأهلي لاستبدال لاعب في قائمته للموسم الجديد التي تضم 25 لاعب بالفعل، من أجل قيد ربيعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري