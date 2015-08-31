صورة - الأهلي يحصل على توقيع رامي ربيعة

حصل الأهلي على توقيع رامي ربيعة مدافع سبورتنج لشبونة اليوم الاثنين، ليعود اللاعب الدولي إلى صفوف الفريق الأحمر لخمسة مواسم مقبلة.

واجتمع هيثم عرابي مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي برامي ربيعة في حضور وكيله ووالده صباح اليوم الاثنين، حيث وقع اللاعب على عقود تربطه بالنادي الأحمر لخمسة مواسم مقبلة.

وأتمم الأهلي في وقت سابق اتفاقه مع سبورتنج على استعادة ربيعة صاحب الـ22 عام مقابل 600 ألف دولار. وكان يتبقى فقط الحصول على توقيع اللاعب، وهو ما تم دون خلافات بين الطرفين.

وبالتالي، أرسل النادي البرتغالي الاستغناء والأوراق الخاصة باللاعب إلى الأهلي.

وانضم ربيعة إلى معسكر منتخب مصر اليوم الاثنين، بعد انتهاء جلسته مع الأهلي.

ربيعة هو الصفقة الدفاعية الوحيدة للأهلي حتى الآن بعدما نجح في إعادة أحمد فتحي من جديد إلى الفريق إلى جانب ضم جون أنطوي وماليك إيفونا ومحمد حمدي زكي وأحمد الشيخ وصالح جمعة.

ويحتاج الأهلي لاستبدال لاعب في قائمته للموسم الجديد التي تضم 25 لاعب بالفعل، من أجل قيد ربيعة.