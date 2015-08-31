الولايات المتحدة تنفى دعم حركة النهضة الإسلامية فى تونس

نفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس جاكوب والس دعم بلاده لما سماه "الإسلام السياسي" فى تونس ، ممثلا فى حركة النهضة أو فى أى بلد أخري.

وأكد السفير الأمريكى - والذى انتهت مهمته الدبلوماسية فى تونس هذه الأيام - أن بلاده لا تدعم حزبا بعينه أو اتجاها سياسيا معينا ، وقال "الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية والتوافق بين العلمانيين والإسلاميين بعيدا عن الإقصاء".

وأشار إلى أنه أجرى لقاءات مع زعماء حركة النهضة وكذلك لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية بتونس.

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