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الولايات المتحدة تنفى دعم حركة النهضة الإسلامية فى تونس

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الولايات المتحدة تنفى دعم حركة النهضة الإسلامية فى تونس الولايات المتحدة تنفى دعم حركة النهضة الإسلامية فى تونس
نفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس جاكوب والس دعم بلاده لما سماه "الإسلام السياسي" فى تونس ، ممثلا فى حركة النهضة أو فى أى بلد أخري.

وأكد السفير الأمريكى - والذى انتهت مهمته الدبلوماسية فى تونس هذه الأيام - أن بلاده لا تدعم حزبا بعينه أو اتجاها سياسيا معينا ، وقال "الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية والتوافق بين العلمانيين والإسلاميين بعيدا عن الإقصاء".

وأشار إلى أنه أجرى لقاءات مع زعماء حركة النهضة وكذلك لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية بتونس.
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