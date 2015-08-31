عضو باللجنة الاقتصادية فى الكنيست:حقل الغاز المصرى سيحقق خسائر لإسرائيل

تناولت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى فى تقرير لها اكتشاف شركة إيطالية لحقل الغاز الطبيعى قبالة السواحل المصرية أمس، ليكون الحقل الأضخم فى البحر المتوسط بالكارثى على الاقتصاد الإسرائيلى.

ونقلت القناة عن عضو الكنيست ايتان كابل عضو اللجنة الاقتصادية أن الحقل سيدفع إسرائيل إلى خفض أسعار الغاز الطبيعى الذى ستصدره سواء من حقل "ليفتان" أو حقل "ايتمار"، الأمر الذى كانت لا تتوقعه الحكومة الإسرائيلية، ما سيحقق خسائر كبيرة غير متوقعة.

وأضاف "كابل" أن على الحكومة لكى تتدارك خسائرها من الحقل المصرى الجديد هو أن تسارع فى إبرام صفقات اقتصادية لبيع الغاز فورا، وإدراك الخسارة المستقبلية التى ربما قد تتحقق فى الاقتصاد الإسرائيلى.

وأكد "كابل" أن الحكومة الإسرائيلية فوتت على نفسها الفرصة فى إبرام صفقات، حيث إن الحقلين الإسرائيليين تم اكتشافهما منذ عامين، ولم تفكر فى بيع الغاز إلا من فترة وجيزة وبعدها تم اكتشاف الغاز المصرى.