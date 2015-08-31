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"الداخلية": وافقنا على طلب زوجة محمد فهمى بزيارته غدا فى سجن طرة

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"الداخلية": وافقنا على طلب زوجة محمد فهمى بزيارته غدا فى سجن طرة "الداخلية": وافقنا على طلب زوجة محمد فهمى بزيارته غدا فى سجن طرة
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات العامة والإعلام، إن مروة عمارة، زوجة محمد فهمى، صحفى قناة "الجزيرة" السابق، والمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، ستزوره غدًا بسجن مزرعة طرة بعد تقدمها بطلب.

وأكد عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامجه "مانشيت" على فضائية "أون تى فى" أن حقوق المسجون مكفولة، وأن زوجة محمد فهمى طالبت رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتقديم دواء له، وتم بالفعل تقديم الرعاية الطبية الكاملة.

وأضاف اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن زوجة محمد فهمى تقدمت اليوم بطلب لمساعد الوزير رئيس قطاع السجون، مؤكّدًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان نفى تماما أن يكون هناك خصومة ما بين النزلاء بالسجون وإدارات وضباط السجون.

فيما قالت مروة عمارة، خلال مداخلة هاتفية: "زوجى يلقى معاملة جيدة داخل السجن، وسأزوره غدا"، مؤكده أن محمد لم يتنازل عن الجنسية المصرية قبل الحصول على الجنسية الكندية، وأنه رفع قضية ضد قناة "الجزيرة" القطرية لأنه غرر به، مشيرة إلى أن فضحه القناة فور علمه أنها تسير على الطريق الخطأ.

وأضافت مروة عمارة، أن محمد اتخذ قرارًا خاطئًا عندما التحق بقناة الجزيرة، مؤكدة أن محمد كان يعامل معاملة جيدة داخل السجن، وأهملت القناة رعايته ولم تقدم المساعدة له، لافتة إلى أن احترام أحكام القضاء المصرى وقرراته، وهناك مراحل للتقاضى، وأن زوجها كان حسن النية، وقدم مستندات من القناة لديه، وتصريحات لعملهم داخل ، مؤكّدة أن المحامية الدولية أمل كلونى، لا تتقاضى أى مبالغ مالية.

وأشارت إلى أن أمل كلونى تبرعت للدفاع عن زوجها، وأنها متعاطفة مع محمد فهمى، مضيفة: "هناك عداوة بيننا وقناة الجزيرة لأنها تتاجر بالقضية دوليا، وأمل كلونى لا تمثل أى حد من زملاء محمد بالقضية ولكن متبرعة ومتعاطفة معه فقط، وأمل كلونى غادرت مصر اليوم".

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