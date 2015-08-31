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رى الجيزة: بدء توصيل الكهرباء لـ16 بئرا جوفية بعد إنشائها بـ30 مليون جنيه

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رى الجيزة: بدء توصيل الكهرباء لـ16 بئرا جوفية بعد إنشائها بـ30 مليون جنيه رى الجيزة: بدء توصيل الكهرباء لـ16 بئرا جوفية بعد إنشائها بـ30 مليون جنيه
قال المهندس أحمد أبو زينة وكيل وزارة الرى بمحافظة الجيزة، إن المديرية تتابع فى الفترة الحالية توصيل شركة الكهرباء التيار لـ16 بئرا جوفية، لافتا إلى أن هذه الآبار تم إنشاؤها مؤخرا بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأكد مدير المديرية، فى بيان إنهاء جميع الأعمال المدنية والميكانيكية بالآبار وسداد قيمة المقايسة المطلوبة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالكامل.

وأشار وكيل الوزارة، أنه تم تسديد قيمة المقايسة المطلوبة لمركز معلومات شبكات مرافق الجيزة والمقايسة المطلوبة لإعادة الشىء لأصله لاستخراج التصاريح اللازمة.

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