وفد أكاديمية البحث العلمى يتفقد مكان تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة بسوهاج

زار فريق علمى من جامعات أسيوط وسوهاج وحلوان، برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم، المركز الإقليمى للأكاديمية بمحافظة سوهاج لمعاينة وتحديد المكان المناسب لإنشاء المعمل المصرى- الصينى المشترك للبحوث والتطوير فى مجال الطاقة الجديدة، والمقرر إنشاؤه فى المركز التابع للأكاديمية بجزيرة قرامان بسوهاج.

وصرح الدكتور محمود صقر اليوم بأن الزيارة استهدفت مناقشة كافة التجهيزات المطلوبة لانطلاق هذه المشروع فى مجال الطاقة الجديدة (الجدول الزمنى- التمويل- الأجهزة والمعدات- خطة البحوث والتطوير- الهيكل الإدارى.. وغيرها)، والمقرر الانتهاء منه خلال عام من تاريخه.

وأوضح صقر أنه التقى والوفد المرافق له على هامش الزيارة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، لبحث دعم سبل التعاون العلمى بين الأكاديمية والمحافظة، وآليات تنفيذ المشروع المصرى الصينى فى مجال الطاقة المتجددة.

يذكر أن اتفاقية انشاء المعمل المصرى- الصينى المشترك للبحوث والتطوير فى مجال الطاقة الجديدة تم توقيعها خلال زيارة الرئيس السيسى للصين فى ديسمبر الماضى، وهو المشروع الوحيد الذى تم توقيعه فى مجال البحث العلمى بناء على مقترح الأكاديمية وبموجب الاتفاقية، فإن كل جانب سيخصص من موازنته 50% من التمويل المطلوب، والذى يقدر (2) مليون دولار لمعمل الخلايا الفوتوفولطية، و(2) مليون دولار لمعمل أبحاث الرياح، و(2) مليون دولار للطاقة الحيوية ونباتات الطاقة، فهو معمل (مركز متكامل) لأبحاث الطاقة الجديدة، وسيكون مزودا بخط إنتاج مصغر لإنتاج النماذج الأولية.