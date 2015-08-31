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بالصور.. تعليم بنى سويف ينظم حفل ختام الأنشطة الصيفية تحت شعار تحيا مصر

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تحت شعار "تحيا " أقام اليوم توجيه عام المسرح بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، مهرجان حفل ختام الأنشطة الصيفية للمدارس، بقاعة البرنسيسة هايدى على كورنيش النيل بمدينة بنى سويف فى حضور وكيل وزارة التعليم نبوى محمد على، وسومة عبد الحميد مدير عام الأنشطة بوزارة التعليم، ومديحة عبد الكريم مندوب وزارة الثقافة، وفاضل محمد فاضل موجه عام المسرح بالمديرية، ونجوى حسن مدير عام الخدمات بالمديرية، ومعتز حسن مدير إدارة بنى سوبف التعليمية، ومعتز عبد الرءوف مدير فرع محو الأمية بالمحافظة، ومديرى عموم الإدارات ومديرى المدارس الخاصة والحكومية.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات قدمها طلاب المدارس الحكومية المكفوفين، التجريبيات، والخاصة، تنوعت ما بين الابتهالات، عرض لقناة السويس الجديدة، أوبريت القلب، وحبوا البلد ، مسرحيتى رفات شهيد وعلى الزيبق، شعر (كان نفسه يبقى ضابط)، وأغنيات وطنية.

وأبدى الحاضرون إعجابهم بفقرات الاحتفالية ومجهود الطلاب ومواهبهم المختلفة، وتم تكريم عدد من مديرى المدارس وأساتذة الموسيقى والمسرح وطلاب مدرسة المكفوفين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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