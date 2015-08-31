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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش بمدينة الخارجة

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش بمدينة الخارجة ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش بمدينة الخارجة
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد بقيادة العميد عصام مهنى رئيس المباحث اليوم الاثنين، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل كهربائى فى مدينة الخارجة، حيث تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 4303 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارا يفيد بضبط كهربائى وبحوزته معدات أدوات تصنيع أسلحة نارية وطلقات خرطوش فى مدينة الخارجة، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط كهربائى بمصلحة الطرق 55 سنة ومقيم بالخارجة، وبحوزته 5 ماسورة سلاح نارى وهيكلين خشبيين لسلاح نارى و219 طلقة خرطوش متنوعة الأقطار والأحجام و57 ظرف فارغ لطلقات خرطوش ومستلزمات حدادة وكميات كبيرة من البارود – كميات من البلى المستخدم فى اعادة تصنيع طلقات الخرطوش وأدوات متنوعة لتصنيع الأسلحة وتم تحريزها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365