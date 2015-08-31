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محافظ الإسماعيلية: كل الدعم لإنجاح أسبوع شباب الجامعات فى جامعة القناة

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محافظ الإسماعيلية: كل الدعم لإنجاح أسبوع شباب الجامعات فى جامعة القناة محافظ الإسماعيلية: كل الدعم لإنجاح أسبوع شباب الجامعات فى جامعة القناة
أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون مسخّرة لخدمة جامعة قناة السويس، من أجل إنجاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات بالشكل الذى يشرف ويرفع اسم الإسماعيلية، وجامعة القناة.

وأشار المحافظ - أثناء استقباله وزير الشباب والرياضة اليوم بجامعة قناة السويس - إلى أن هذا الحدث يعد إضافة جديدة لإنجازات الإسماعيلية التى أصبحت محط أنظار العالم بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيدا بجهود وزير الشباب والرياضة فى دعم وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف مستوياتها فى المحافظة.

وقال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، إن تنظيم المنافسات واللقاءات الرياضية والعلمية والثقافية والفنية ضمن أسبوع شباب الجامعات يتضمن العديد من الجوائز التى تشمل 47 ميدالية للأنشطة الرياضية، و15 ميدالية للنشاط الثقافى و14 للفنى، و14 للكشافة والجوالة، و5 ميداليات للنشاط الاجتماعى و5 ميداليات للنشاط العلمى.

وأوضح رئيس جامعة القناة أن شعلة الدورة سوف تجوب جميع الجامعات المصرية بمختنف المحافظات اعتبارا من يوم 4 سبتمبر، وصولا إلى نقطة البداية بالإسماعيلية يوم الافتتاح، وأن الدورة العاشرة لأسبوع شباب الجامعات المصرية تهدف إلى تدعيم أواصر التعاون بين الطلاب، وذلك انطلاقا من حرص الدولة على الاهتمام بالشباب من أجل خلق جيل مؤهل قادر على تحمل المسئولية وقيادة مستقبل ، وتوجيه رسالة إلى العالم أجمع أن مصر بشبابها قادرة على صناعة المستحيل ومواجهة كل التحديات.

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مصر 365

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