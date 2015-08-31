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4 أحزاب تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات النواب بالسويس

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أعلنت أحزاب "المؤتمر والمصريين الأحرار والتجمع والنور" أسماء مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب فى السويس، لتقديم أوراقهم غدا على المقاعد الفردية.

وكشف حزب المصريين الأحرار عن ترشيح عماد خاطر محامى وجمال عبيد ومقاول لخوض لانتخابات على المقاعد الفردية، حيث سبق وخاض خاطر الانتخابات على رأس قائمة الكتلة المصرية التى حصدت 23 ألف صوت، أما عبيد فدخل جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشورى الاخيرة أمام مرشح من التيار الدينى.

ويدفع حزب التجمع بعضو المكتب السياسى عبد الحميد كمال والذى يعول الحزب عليه كثيرا فى حصد أحد المقاعد الفردية حيث سبق لكمال دخول جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمان الأخيرة أمام مرشح حزب البناء والتنمية التابع للجماعات الإسلامية وحصل على 46 ألف صوت .

وأعلن حزب المؤتمر عن ترشيح رجل الأعمال ممدوح خاطر فى أول تجاربه السياسية، كما أعلن حزب النور عن الدفع بعباس محمد وطه حامد حيث يعمل الأول بمديرية الصحة ويشغل منصب أمين حزب النور بالمحافظة ويعمل الثانى بمجال المقاولات وسبق أن كان مسئولا عن مسجد الشرعية بحى الاربعين.

يذكر أن السويس بعد تعديلات الدوائر الانتخابية الاخيرة أصبحت دائرة واحدة بـ 4 نواب وتبلغ القوة التصويتية فيها 402 ألف و 945 ناخبا طبقا لآخر تعديل بانتخابات الرئاسة الماضية موزعة على أحياء المحافظة الخمسة .

عباس محمد -اليوم السابع -8 -2015
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عباس محمد

عبد الحميد كمال -اليوم السابع -8 -2015
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عبد الحميد كمال

عماد خاطر -اليوم السابع -8 -2015
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عماد خاطر


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