إبراهيم التداوى يلتقى مسئولى اللامركزية فى الإدارات بالبحيرة
اجتمع اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بمسئولى اللامركزية فى الإدارات التعليمية للتأكد من الانتهاء من صرف جميع مخصصات اللامركزية لمدارس كل إدارة.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بالإسراع فى عمليات الصيانة البسيطة بالمدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوجيهات والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بشأن التأكد من جاهزية كل المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.
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