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إبراهيم التداوى يلتقى مسئولى اللامركزية فى الإدارات بالبحيرة

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اجتمع اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بمسئولى اللامركزية فى الإدارات التعليمية للتأكد من الانتهاء من صرف جميع مخصصات اللامركزية لمدارس كل إدارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بالإسراع فى عمليات الصيانة البسيطة بالمدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوجيهات والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بشأن التأكد من جاهزية كل المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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