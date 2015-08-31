القبض على عاطل بحوزته 7 طرب حشيش بقصد الاتجار فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة برئاسة الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الخشيش بلغت 7 طرب بقصد الاتجار.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عاطل بجلب كمية من المواد المخدرة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، بتمكن الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث المركز من ضبط ح.ا.م.ا 39 عامًا عاطل ويقيم بناحية نزه الدقيشيه دائرة المركز أثناء قيادته السيارة رقم 11342 نقل سوهاج وبحوزته عدد "7" طرب من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تــم التحفــظ علـــى المضبوطـــات وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2245 إدارى المركز لسنة 2015 وجارٍ العرض على النيابة.