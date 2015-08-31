بالصور: أسوأ فساتين سهرة من نجمات VMAs

الرياض - خلود أحمد

أقيم قبل ساعات قليلة حفل توزيع جوائز VMAs في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقد حضرت العديد من النجمات هذا الحفل بإطلالات مختلفة على السجاد الملون الذي صممه جيرمي سكوت Jeremy Scott بالتعاون مع مايلي سايرس Miley Cyrus التي كانت مقدمة الحفل كذلك.

طغى الستايل المجنون والإطلالات الغريبة على اختيارات الحضور، فشاهدنا منهنّ الجرأة والجنون والغرابة بجميع ألوانها، فقد اختارت تايلر سويفت Taylor Swift لوك عملي ببنطلون ذهبي براق مع توب مطابق له، بينما اختارت كل من بريتني سبيرزBritney Spears ، ونيكي مناج Nicki Minaj فساتين ذهبيةً براقةً تكشف أكثر مما يجب.

وقد حضرت كيم كارداشيان Kim Kardashian بإطلالة حمل من Balmain مع زوجها كانييه Kanye West ، بالإضافة لشقيقتيها كورتني وكايلي Kourtney and Kylie اللتين تألقتا بإطلالات مناسبة وجميلة، أما والدتهنّ كريس جينر Kris Jenner فقد اختارت فستانًا أسود براق لهذه المناسبة .

لم نجد بين الحضور من تبهرنا بإطلالة أنيقة وجذابة، مع ذلك شاهدنا بعض الإطلالات الأنيقة كإطلالة فينيسا هادجينر Vanessa Hudgens بالستايل البوهيمي، وإطلالة كريسي تيغان Christine Teigen باللون الأسود الناعم، بالإضافة للإطلالة الرائعة التي اختارتها بيلا ثورن Bella Thorne بفستانها السماوي الجذاب، وفستان ديمي لوفاتو Demi Lovato الوردي من تصميم نيكولا جبران.

شاهدي معنا الأجمل والأسوأ من حفل VMAs